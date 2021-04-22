В Тверской области мужчина выбросил с пятого этажа клетку с шиншиллой

Мужчина разозлился на питомца из-за шума Фото: Роман ЗЛОБИН

В Тверской области перед судом предстал житель Ржева, обвиняемый в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Утановлено, что семье фигуранта весной 2020 года подарили шиншиллу. В декабре осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на шумного зверька и выбросил клетку с пятого этажа.

Клетку с шиншиллой обнаружили дети, попытались сделать зверьку искусственное дыхание, но шиншилла погибла в результате травматического шока, предположительно, в первые минуты после падения.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме и в содеянном раскаялся, - рассказали в областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.