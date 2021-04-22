Жители районов Тверской области выйдут на Всероссийский субботник 24 апреля

Жители Тверской области выйдут на субботник 24 апреля Фото: Ольга Крыльцова

24 апреля Тверская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Акция пройдет во всех регионах, в том числе участниками станут 11 городов Верхневолжья, где пройдет голосование жителей за проекты благоустройства в 2022 году.

Убирать добровольцы будут дворы и общественные зоны, планируется привести в порядок памятники и малые архитектурные формы, высадить цветы и деревья, покрасить лавочки, бордюры и заборы.

В Твери для уборки определено 30 территорий. Это Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

Напомним, что голосование за выбор объектов, которые будут благоустраивать в 2022 году, начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Всего от Тверской области заявлено 47 проектов.

По мнениею губернатора Игоря Рудени, для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни.