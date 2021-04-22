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Происшествия22 апреля 2021 10:54

Жителя деревни обокрали в Тверской области

Подозреваемый унес стиральную машину и задний мост от автомобиля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился житель одной из деревень Кесовогорского района. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в пристройку к его бане и похитил медогонку и стиральную машинку, а с придомовой территории - задний мост от автомобиля. Ущерб потерпевший оценил в 24 тысячи рублей.

На место выехала полиция. В ходе розыска был задержан 39-летний безработный мужчина. Часть похищенного злоумышленник сдал в пункт приёма металла. Остальное полицейские изъяли.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Криминал