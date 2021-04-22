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Общество22 апреля 2021 10:46

В Тверской области за сутки остановили 130 тонированных автомобилей

53 из них в Твери
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходит операция "Тонировка"

В Тверской области проходит операция "Тонировка"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области с 19 апреля региональная Госавтоинспекция проводит операцию "Тонировка".

За 21 апреля 2021 года на дорогах Верхневолжья было остановлено 130 водителей на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, 53 из них в Твери.

Нарушители привлечены к ответственности. Инспекторы напоминают, что нарушение наказывается штрафом в 500 рублей. Повторное привлечение к ответственности влечет штраф от 2000 рублей или административный арест до 15 суток.

Проверки продлятся до 28 апреля.