60-летний водитель "Лады" погиб в ДТП в Тверской области

Мужчина погиб в ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла вечером, 21 апреля, на 15-м км автодороги Красномайский-Фирово в Вышневолоцком городском округе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 60-летний водитель "Лады Калина" не справился с управлением, не выбрал скорость движения соответветствующую конкретным погодным и дорожным условиям, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

В машине мужчина был один на момент ДТП и погиб на месте аварии. Признаки алкогольного опьянения не выявлены.