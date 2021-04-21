В Тверской области еще 78 человек заразились коронавирусом 21 апреля

В Тверской области снижается количество больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 39 275 случаев заражения COVID-19. За сутки 21 апреля подтверждено 78 новых случаев.
Выздоровели 37 359 человек (+84 за последние сутки).
Изолировано 1077 больных (-13).
Умерли 839 человек (+7 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 661 заболевших (+19 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2745 (+9),
Вышневолоцкий городской округ – 2144 (0),
Ржев – 2168 (+3),
Калининский район – 1623 (+5),
Торжок – 1596 (+1),
Кимры – 1555 (+1),
Бологовский район – 1019 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 100 680 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 332 человека.
За весь период в регионе проведено 669 558 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 026.