В Тверской области еще 78 человек заразились коронавирусом 21 апреля

В Тверской области снижается количество больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 39 275 случаев заражения COVID-19. За сутки 21 апреля подтверждено 78 новых случаев.

Выздоровели 37 359 человек (+84 за последние сутки).

Изолировано 1077 больных (-13).

Умерли 839 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 661 заболевших (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2745 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2144 (0),

Ржев – 2168 (+3),

Калининский район – 1623 (+5),

Торжок – 1596 (+1),

Кимры – 1555 (+1),

Бологовский район – 1019 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 100 680 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 332 человека.

За весь период в регионе проведено 669 558 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 026.