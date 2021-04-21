В Тверской области выгорело 712 гектаров земель

В Тверской области огнем уничтожено 712 га земель Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области с начала пожароопасного периода 2021 года пожарные подразделения МЧС России совершили более 700 выездов на тушение сухой растительности, общая площадь пожаров составила – 712 Га. Неутешительную статистику озвучили в МЧС.

Пожарным подразделениям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты Максатихинского, Бежецкого, Калязинского, Жарковского, Калязинского, Ржевского, Лихославльского районов, Лесного муниципального округа, Вышневолоцкого городского округа и защитить от огня более 200 жилых домов.

- В Бологовском районе к тушению был привлечен пожарный поезд, в готовности был приведен вертолет МЧС России, - рассказали в пресс-службе ведомства и напомнили, что жители и гости Тверской области должны строго соблюдать требования пожарной безопасности, не поджигать сухую прошлогоднюю траву, а электропроводку содержать в исправности.