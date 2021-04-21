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Общество21 апреля 2021 19:58

Работникам колхоза в Тверской области задолжали по зарплате более 300 тысяч рублей

Долги вернули после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Работникам колхоза задолжали 326 тысяч рублей

Работникам колхоза задолжали 326 тысяч рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру коллективное обращение направили работники колхоза «Красная Звезда», расположенного в Кашинском городском округе, и пожаловались на невыплату им заработной платы.

Установлено, что колхоз задолжал 37 работникам 326 000 рублей. Прокурором в суд направлено 37 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены, удовлетворены.

В адрес председателя колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Административные производства возбуждены в отношении руководителя и юрлица и находятся на рассмотрении.