Работникам колхоза в Тверской области задолжали по зарплате более 300 тысяч рублей

Работникам колхоза задолжали 326 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру коллективное обращение направили работники колхоза «Красная Звезда», расположенного в Кашинском городском округе, и пожаловались на невыплату им заработной платы.

Установлено, что колхоз задолжал 37 работникам 326 000 рублей. Прокурором в суд направлено 37 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены, удовлетворены.

В адрес председателя колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Административные производства возбуждены в отношении руководителя и юрлица и находятся на рассмотрении.