В Тверской области работник обокрал родильный дом

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию о краже заявила 57-летняя заведующая одного из родильных домов Твери. Женщина рассказала, что неизвестный похитил четыре монитора и дорогостоящие детали от системных блоков. Ущерб составил 62 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, сотрудники полиции опросили работников роддома и возможных очевидцев, изъяли следы и микрочастицы. Предполагаемым преступником оказался 39-летний работник родильного дома. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что разобранные компьютеры несколько дней выносил с работы в спортивных сумках и продавал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.