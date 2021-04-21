В Кашинском округе Тверской области создадут огромную ферму и молокозавод

Областное правительство заключило с компанией «Румелко-Агро» особое соглашение. Фото: ПТО

Аграрный инвестпроект будет реализован в Кашинском городском округе по соглашению областного правительства с компанией «Румелко-Агро». Это соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Тверская область стала одной из первых в стране, где подписаны такой документ.

- Мы зафиксировали двусторонние обязательства, по которым на территории региона будет создана большая молочно-товарная ферма более чем на 10 тысяч голов дойного стада, а также молокоперерабатывающий завод. Общий объем инвестиций проекта – более 15 миллиардов рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Ввести проект в эксплуатацию предполагается до 2023 года, - сообщил представителям СМИ губернатор Игорь Руденя.

В рамках соглашения правительство региона обязуется три года не изменять условия техрегулирования, лицензирования, землепользования, административных процедур в строительстве и т.д.

Кроме того, в течение шести лет не изменятся условия предоставления компании субсидий на возмещение части затрат на инфраструктуру и уплату процентов по кредитам.