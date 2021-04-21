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Общество21 апреля 2021 18:26

Сотрудники ДПС помогли женщине доставить малыша в больницу в Тверской области

Со спецсигналами они сопроводили водительницу до медучреждения
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина поблагодарила инспекторов за помощь на дороге Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина поблагодарила инспекторов за помощь на дороге Фото: УМВД России по Тверской области

На автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна женщине-водителю потребовалась срочная помощь, и она обратилась к инспекторам ДПС ОГИБДД ОМВД по Калининскому району старшему лейтенанту полиции Александру Капустину и лейтенанту полиции Виктору Дементьеву, которые несли службу на участке.

Заплаканная женщина объяснила, что вместе с двумя маленькими детьми едет в Тверь за медицинской помощью для одного из малышей. Ребенок плохо себя чувствует, ему срочно нужна мепомощь, а на дороге большая пробка.

- Полицейский экипаж при помощи спецсигналов оперативно сопроводил автомобиль обратившейся за помощью гражданки до областного центра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Позднее женщина обратилась в ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району и поблагодарила инспекторов за помощь.