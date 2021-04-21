Мобильные телефоны, планшет и ноутбук украли двое мужчин у жителя Твери

Двух подозреваемых в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 34-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что из его квартиры похитили мобильные телефоны, планшет и ноутбук общей стоимостью 60 000 рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, изучили место происшествия и точки возможного сбыта краденного.

Подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались местные жители 1979 и 1996 годов рождения.

Выяснилось, что злоумышленники лично знакомы с потерпевшим. Общая знакомая сообщила им, что заявитель ее ударил, и мужчины пришли разбираться. Но знакомого не оказалось дома, поэтому они забрали его имущество.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.