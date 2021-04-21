В жилых и служебных помещениях задержанных в Твери сотрудников полиции прошли обыски

Двух сотрудников полиции подозреваеют в превышении должностных полномочий Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника Московского ОП УМВД России по городу Твери и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери. Фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года задержанные принимали незаконные решения и действовали в интересах третьих лиц, способствуя последним в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Следствие проводится вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального СКР по материалам УФСБ России по Тверской области и ОРЧ (СБ) УМВД России по Тверской области.

- Проведены обыски в жилых и служебных помещениях, личных и служебных автомобилях фигурантов по делу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. - В суд направлены ходатайства следователя Следственного комитета об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются свидетели. Предварительное расследование продолжается.

- В УМВД России по Тверской области назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, - прокомментировали ситуацию в региональном УМВД.