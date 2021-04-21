Правительство Тверской области выступило в поддержку школьных инициатив Фото: ПТО

Пилотным участником проекта по поддержке школьных инициатив стал Вышневолоцкий городской округ. На заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена возможность финансирования проекта из областного бюджета.

Благодаря проекту могут быть реализованы идеи ребят по обустройству своей школы и пришкольной территории.

Проекты для реализации и финансирования будут выбирать на конкурсной основе. В 2021 году определить победителей планируется до 25 апреля. Конкурсная комиссия будет оценивать актуальность и социальную значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области.

Срок реализации - до 1 сентября. С 2022 года в проект планируется вовлечь все городские и муниципальные округа, а с 2023-го – подключить все муниципальные районы Тверской области.