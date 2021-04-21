Мужчина, который из ревности убил бывшую сожительницу и ее избранника, арестован в Тверской области

Мужчина находится под арестом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

66-летний житель Тверской области, подозреваемый в убийстве двух человек и незаконном ношении оружия, взят под стражу.

По версии следствия, 17 апреля, подозреваемый расстрелял в подъездах жилого дома в Кашинском городском округе свою бывшую 41-летнюю сожительницу и ее 40-летнего избранника.

Подозреваемого задержали. Дома у него нашли целый арсенал оружия.

- В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объёме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства. С его участием проведена проверка показаний на месте совершения преступления, -сообщили в пресс-службе регионального СКР. 21 апреля по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.