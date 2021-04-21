Бронирование путёвок в детские загородные лагеря Твери откроют 22 апреля

В летнюю кампанию 2021 года тверские школьники смогут отдохнуть в восьми лагерях. Фото: Алексей ФОКИН

22 апреля в 8:00 в Твери откроется бронирование путёвок в детские оздоровительные летние лагеря. В летнюю кампанию 2021 года тверские школьники смогут отдохнуть в восьми лагерях, это "Ровесник", "Радуга", "Дружба", "Романтик", "Чайка", "Ромашка", "Спутник" и "Звёздний". Одна смена будет длиться 21 день.

Забронировать путёвку можно будет на специальном сайте. Цены на путёвки утверждены:

- Полная стоимость составит 25 504 рубля. Полную стоимость придётся заплатить родителям детей, которые живут и учатся (или только учатся) за пределами Твери.

- Для детей работников лагерей путёвка обойдётся в 2 550 рублей.

- Для детей бюджетников путёвка на одну смену будет стоить 9 900 рублей.

- Для детей родителей, которые трудятся в иных (не бюджетных) тверских организациях - 17 025 рублей.

Читайте подробности о лагерях, которые откроются в летний сезон - 2021 и стоимости путёвок.

Справки также дают по телефонам: (4822) 36-32-83 и (4822) 35-62-98.