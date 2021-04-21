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Происшествия21 апреля 2021 17:12

В Твери начальника отдела полиции подозревают в превышении полномочий

С ним вместе задержан один из сотрудников ГИБДД
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери начальника Московского отдела полиции подозревают в превышении полномочий.

В Твери начальника Московского отдела полиции подозревают в превышении полномочий.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери задержали начальника Московского отдела полиции. Стража порядка подозревают в превышении должностных полномочий. Помимо него, задержан один из инспекторов ГИБДД.

Задержание произошло вечером 20 апреля. Предполагают, что майор полиции действовал не в рамках своих полномочий. Идёт расследование.

Точной информации о правонарушении пока нет. Известно только, что разговор составляют с ним и ещё одним сотрудником Госавтоинспекции.

Криминал