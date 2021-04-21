Игорь Руденя: В Тверской области по итогам Послания Президента России будет сформирован перечень поручений

В выставочном зале «Манеж» главу государства вместе с сотнями чиновников высших рангов слушал и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: предоставлено ПТО

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ. В Москве в выставочном зале «Манеж» главу государства вместе с сотнями чиновников высших рангов слушал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Через некоторое время после речи Путина глава нашего региона сообщил, что по итогам Послания в Тверской области будет сформирован перечень поручений по обозначенным президентом направлениям.

- Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании - про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области, - передала тверским СМИ слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

В виду начала реализации в нашем регионе масштабной программы газификации для нас также важно, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин выступил за бесплатное подключение домов к газу. Речь о так называемой "последней миле".