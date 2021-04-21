Двое водителей пострадали в серьезном ДТП в микрорайоне "Южный" в Твери

Иномарку выбросило на тротуар, она врезалась в ограждение Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на улице Можайского у дома №61 на перекрестке с бульваром Гусева в Твери днем, 21 апреля.

Водитель "Киа Рио" при повороте налево на бульвар Гусева столкнулся со "Шкодой", которая ехала по улице Можайского. От удара один из автомобилей выкинуло на тротуар.

В аварии пострадали 20-летний водитель "Киа", и 20-летний водитель "Шкоды". Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

На месте работают спецслужбы.

В ДТП пострадали водители Фото: УГИБДД России по Тверской области

Напомним, что чуть больше года назад похожее ДТП произошло у Театра кукол в Твери. Тогда водитель на автомобиле "Киа Стингер" ехал с превышением скорости, врезался в "Фольксваген" и вылетел на тротуар. Пострадали четверо пешеходов, водитель "Фольксвагена" погиб. Водитель "Киа" Эмиль Байрамов судом признан виновным и получил 6,5 лет колонии-поселения.