В Тверской области за сезон отремонтируют 381 километр дорог

В Тверской области стартовала кампания по ремонту дорог Фото: ПТО

В Тверской области начался сезон ремонтных работ на автдорогах. Всего в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 381 км региональных дорог.

Губернатор Игорь Руденя при формировании программ дорожных работ поставил задачу в первую очередь приводить в порядок опорную сеть автодорог, а также трассы, обеспечивающие доступность социальных учреждений, приоритетных объектов экономики и туризма.

На нескольких участках идет подготовка к ремонту. На автодорогах Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков уже приступили к фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия.

В общей сложности ремонт будет проведен в 11 муниципалитетах.