На трассе М-11 под Тверью сгорела фура, водитель не пострадал

Фура опрокинулась на бок и загорелась Фото: Евгений Трофимов
ДТП произошло утром, 21 апреля, на 258-м км трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области. О возгорании грузового автомобиля сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
По информации ведомства, фура опрокинулась на бок и загорелась.
- Пострадавших нет. Пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
На место выезжали ПСЧ-13 и ПСЧ-59.
Предположительно, автомобиль перевозил соевый соус. Причины возгорания выясняются. На месте работают спецслужбы.