На трассе М-11 под Тверью сгорела фура, водитель не пострадал

Фура опрокинулась на бок и загорелась Фото: Евгений Трофимов

ДТП произошло утром, 21 апреля, на 258-м км трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области. О возгорании грузового автомобиля сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

По информации ведомства, фура опрокинулась на бок и загорелась.

- Пострадавших нет. Пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На место выезжали ПСЧ-13 и ПСЧ-59.

Предположительно, автомобиль перевозил соевый соус. Причины возгорания выясняются. На месте работают спецслужбы.