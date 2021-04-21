В парке Победы в Твери поменяют табличку на памятном знаке «Герои земли Тверской». Горожане сообщили, что на ней есть ошибки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В парке Победы в Твери реставрируют Пантеон памяти, памятные доски «Слава героям», а также обновляют входные группы и выставку военной техники. Планируют работы и по озеленение. Также, среди прочего, с памятного знака «Герои земли Тверской» сняли табличку с информацией о тверских Героях Советского Союза.

До этого местные жители пожаловались, что в тексте есть ошибки. Теперь информацию перепроверяют. К 1 мая перечень Героев Советского Союза должны вернуть на место, как сообщили в пресс-службе Администрации Твери.

Также в преддверии Дня Победы проводят работы по благоустройству на трёх мемориалах в Заволжском районе – Волынском, Сахаровском и Черкасском.

В Московском районе ремонт идёт на пяти воинских захоронениях – Смоленском, в посёлках Элеватор и Керамического завода, деревне Большие Перемерки, а также у знака «Рубеж» на Московском шоссе.

Также приводят в порядок братское захоронение в посёлке Мигалово.

Везде меняют повреждённые элементы, в частности – плитку, чистят, штукатурят и красят объекты. Обновление продлится до конца апреля.