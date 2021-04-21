В Твери в областной больнице установят ангиограф

В ОКБ в сентябре установят ангиограф. Фото: ПТО

Современное оборудование появится в областной клинической больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос о выделении средств для ремонта помещений в ОКБ под новый медицинский аппарат.

В больнице запланировано установить цифровой ангиограф - аппарат для изучения состояния сосудов и точной диагностики соответствующих заболеваний.

Для его установки необходимо подготовить помещение - провести общестроительные работы, обновить электрику, вентиляционную систему, установить охранно-пожарную сигнализацию.

Как сообщает областное правительство, работы завершат в августе, а новый аппарат введут в эксплуатацию в начале сентября.