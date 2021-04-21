Женщина через прокуратуру добилась выплат на ребенка в Тверской области

Женщина добилась выплат через прокуратуру Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Рамешковского района обратилась местная жительница с жалобой на неполучение пособия на ребенка. Женщина обращалась в Центр соцподдержки населения через портал госуслуг с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

По результатам рассмотрения заявления принято решение о назначении пособия, однако выплата за ноябрь и декабрь 2020 года фактически не производилась по причине неверного указания специалистом учреждения банковских реквизитов для зачисления выплаты.

Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Денежные средства перечислены женщине в полном объеме.