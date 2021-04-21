Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили в Твери реновацию школы, колледжа и крупный проект. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел переговоры с председателем совета директоров ООО «Роза Хутор», ООО «Завидово Девелопмент», гендиректором ООО «Васта Дискавери» Сергеем Бачиным.

Одной из тем встречи стала реновация средней школы в деревне Мокшино в Завидовском сельском поселении Конаковского района. Инвестор собирается в этом участвовать.

В 2020 году за счет инвестиционных вложений началось строительство нового двухэтажного корпуса школы, проведен высокоскоростной Интернет. Там оборудуют современные классы, учебные мастерские, кабинеты дополнительного образования, спортзал.

Сергей Бачин также заявил о готовности участвовать в реновации Тверского колледжа сервиса и туризма. Рассматриваются варианты реконструкции здания или строительства нового корпуса с общежитие

Помимо этого, глава региона и инвестор обсудили строительство транспортно-пересадочного узла в устье реки Шоши в Конаковском районе в рамках создания кластера «Волжское море». Это флагманский проект в сфере туризма Тверской области.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что регион уже подал заявку на включение «Волжского моря» в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».