"Закладчицу" наркотиков задержали на улице Твери

Закладчицу задержали на улице в Твери Фото: архив "КП"

В Твери задержана 20-летняя девушка, подозреваемая в сбыте наркотических средств. Подозреваемую задержали на месте преступления во время очередной закладки. Полицейскими были изъяты вещества и обнаружены тайники в различных частях города.

При личном досмотре у злоумышленницы обнаружено 13 свёртков с синтетическим наркотическим веществом внутри. Еще два свертка и семь полимерных пакетов нашли по месту жительства девушки.

Закладчица работала не только в Твери, но и в районах, куда выезжала на такси или на железнодорожном транспорте.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное распространение наркотиков подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.