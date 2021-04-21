Девять домов в деревне дотла сгорели в Тверской области

Огнем дотла уничтожены девять домов Фото: vk.com/"Лесной Вестник"

ЧП произошло в минувшие выходные, 17 апреля, в деревне Рассадники в Лесном муниципальном округе Тверской области.

Предположительно, во время пала сухой травы на одном из участков огонь перекинулся на дома и уничтожил девять строений.

На место прибыли пожарные расчеты из четырех районов.

- Пожар не пощадил имущество дачников. Хорошо, что обошлось без жертв, - сообщает паблик "Лесной Вестник" в соцсети.

Точные причины возгорания устанавливаются.