Девять домов в деревне дотла сгорели в Тверской области

Огнем дотла уничтожены девять домов Фото: vk.com/"Лесной Вестник"
ЧП произошло в минувшие выходные, 17 апреля, в деревне Рассадники в Лесном муниципальном округе Тверской области.
Предположительно, во время пала сухой травы на одном из участков огонь перекинулся на дома и уничтожил девять строений.
На место прибыли пожарные расчеты из четырех районов.
- Пожар не пощадил имущество дачников. Хорошо, что обошлось без жертв, - сообщает паблик "Лесной Вестник" в соцсети.
Точные причины возгорания устанавливаются.