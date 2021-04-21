Деньги на социальный проездной "Транспорта Верхневолжья" должны поступить до 1 мая. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жителям Твери напомнили о необходимости заранее пополнить социальный проездной. Абонемент на май необходимо оплатить в апреле (деньги должны поступить до 1 мая).

- Иначе карта может оказаться заблокированной, а социальный проездной на конкретный месяц приобрести уже не получится, - предупреждает транспортный оператор «Транспорт Верхневолжья».

Если социальная карта уже активирована, положить деньги на социальный проездной можно:

- в банковском терминале (необходимо выбрать «Волга» в разделе «Платежи», ввести номер соцкарты и оплатите социальный абонемент (302 руб.)).

- через приложение «Сбербанк онлайн» (в разделе «Платежи» выбираете «Волга», вводите номер соцкарты и выбираете социальный абонемент (ЕСПБ) на май).

- а также в личном кабинете карты «Волга».

Если же вы оформляете льготный проезд впервые, нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства (или в офис МФЦ) для активации соцкарты. Возьмите с собой паспорт и бесконтактную банковскую карту платёжной системы «Мир» - на неё и «запишут» проездной.