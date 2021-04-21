В Тверской области юрлицу продлили сроки по рекультивации заросшей земли

В Тверской области предприятию-нарушителю продлили сроки по рекультивации заросшей земли. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области.

В мае-июне 2020 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Осташковском районе 19 участков земли сельхозназначения, которые зарастали сорняками и деревьями. Общая площадь территории – 200 гектаров. Предприятие-владелец выплатило штраф и до ноября 2021 года должно ввести земли в оборот.

В марте 2021 года юрлицо привлекли к ответственности и назначили штраф – 200 тысяч за каждый заросший участок. Эта сумма меньше минимальной по административной статье. Причина такого решения Россельхознадзора – фирма-нарушитель является микропредприятием в стадии банкротства.

Тогда было выдано предписание рекультивировать земли до апреля 2021 года. Но затем нарушитель попросил о продлении сроков. Разбирательства по делу о финансовом положении компании продлится до августа.

Но за это время общество с ограниченной ответственностью с помощью подрядчика провело работы на четырёх участках. Их очистили от деревьев и кустарников, а также сухостоя, пней и сорняков.

Эти работы, а также мелиорацию планируют продолжить о чём предприятие сообщило в Россельхознадзор и приложило документальное подтверждение. Ходатайство удовлетворили, теперь ревизия земли запланирована на ноябрь 2021 года.