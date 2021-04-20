Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Твери

Наркопритон был организован в одной из квартир в Заволжье Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери полицейские пресекли деятельность наркопритона, который был организован в одном из многоквартирных домов на улице Паши Савельевой. Сбор наркозависимых организовали мужчина и женщина 1977 года рождения.

При содействии отряда специального назначения "Гром" полицейские проникли в квартиру, где в тот момент находились несколько человек, которые ранее привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Гости и хозяева находились в состоянии наркотического опьянения.

- Были изъяты семь одноразовых шприцов, стеклянные колбы, трубки с полимерными шлангами, электронные весы и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Подозреваемые пояснили, что предоставляли свою квартиру малознакомым людям в обмен на приносимые ими наркотические средства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.