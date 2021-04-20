Жители Тверской области могут оформить сертификат прививки от коронавируса

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 99 348 человек. Фото: ПТО

Вакцинация жителей Тверской области от COVID-19 рассмотрена 20 апреля на заседании оперштаба региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, непосредственно по телефонам пунктов вакцинации.

Также запись на прививку организована в МФЦ. После вакцинации в МФЦ можно также распечатать сертификат прививки от COVID-19.

Чтобы получить сертификат, необходимо сначала зарегистрироваться на портале Госуслуг. После проведения вакцинации в личный кабинет будет загружен сертификат профилактической прививки от COVID-19. Он доступен к использованию в электронном виде, здесь же можно сканировать QR-код сертификата.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 99 348 человек.