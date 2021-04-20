Школьникам Тверской области покажут передвижную выставку к 800-летию князя Александра Невского

Иллюстративные стенды познакомят ребят с жизнью князя. Фото: tvereparhia.ru

Передвижную выставку «Святой благоверный князь Александр Невский» подготовил отдел религиозного образования и катехизации Тверской епархии к 800-летию князя Александра Невского, которое празднуется в 2021 году.

Выставка подготовлена для школьников и будет им представлена по согласованию с региональным Минобразования. Иллюстративные стенды познакомят ребят с жизнью князя.

- Использование педагогами выставки в качестве наглядного пособия в образовательных организациях, где в течение этого года запланировано проведение уроков и внеклассных мероприятий, посвященных Александру Невскому, поможет школьникам лучше представить историческую эпоху и познакомит их с одним из самых известных деятелей истории России, выдающимся полководцем, проницательным политиком, - сообщает пресс-служба епархии.

Напомним, биография Александра Невского тесно связана с тверской землёй. Здесь, в Торопце, родилась его мать, и там же князь венчался со своей супругой. А родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского.