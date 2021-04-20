В Тверской области в 2021 году приведут в порядок 19 воинских захоронений Фото: Александр ЖМУЛИН

20 апреля на заседании областного правительства определены воинские захоронения, которые будут отремонтированы в 2021 году.

Это 17 захоронений в Торжке, Осташковском городском округе, Сандовском муниципальном округе, городском поселении «Поселок Изоплит» Конаковского района, сельском поселении «Луковниково» Старицкого района и Рыбинском сельском поселении Максатихинского района.

Кроме того, губернатор Игорь Руденя поручил дополнительно включить в этот список еще два военных захоронения - в Оленинском муниципальном округе и Ржевском районе.

Как сообщает правительство региона, на восстановление и благоустройство захоронений в 2021 году будет выделено около 2 млн рублей из областного бюджета.