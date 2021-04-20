В Тверской области активисты ОНФ пожаловались на опасную детскую площадку в селе Рождествено

В Тверской области активисты ОНФ пожаловались на опасную площадку в селе Рождествено. Фото: пресс-служба ОНФ по Тверской области.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта попросили прокуратуру проверить детскую площадку в селе Рождествено Калининского района. По мнению общественников, конструкцию несут опасность.

Шведские стенки, турники, перекладины, – всё выглядит старым и нуждается в ремонте. Некоторые элементы деформировались. Под турниками растёт ель.

– Оборудование на площадке сейчас не закреплено, на конструкциях заметны острые элементы, полностью отсутствует ударопоглощающее покрытие. Если ребенок упадет на такой площадке, то это чревато серьезными травмами, – прокомментировал активист тверского регионального отделения ОНФ Сергей Морозов.

По данным ОНФ, ежегодно на небезопасных горках и качелях получают травмы 40 тысяч детей. Чаще всего, причинами этого становятся плохо закрепленные конструкции, разошедшиеся швы и твёрдое покрытие на площадке.