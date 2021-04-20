В Тверской области от Вышнего Волочка на голосование заявлено пять проектов благоустройства

По одному из проектов в городе предлагается продолжить благоустройство одной из набережных. Фото: ПТО

Всего в Тверской области проекты благоустройства на 2022 год на выбор жителей представляют 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек. Помимо Вышнего Волочка это города Кимры, Бежецк, Удомля, Бологое, Торжок, Тверь, Конаково, Ржев, Осташков, Нелидово.

Жителям этих городов с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе za.gorodsreda.ru предлагается проголосовать за наиболее приглянувшийся проект. В итоге проекты-победители получат шанс войти в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») и воплотиться в жизнь.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты. Обращаюсь к жителям Тверской области - не быть равнодушными и проголосовать, - отметил в телеэфире губернатор Игорь Руденя.

В Вышнем Волочке предлагается продолжить благоустройство набережной О. Матвеева: здесь хотят установить качели.

Второй проект для голосования - обустройство дополнительных пешеходных дорожек, установка фонтана и уличной сцены в парке Текстильщиков.

Третий - новые дорожки, фонари, малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения в парке по улице Егорова.

Четвертый - зоны для отдыха, прогулок и озеленение в горсаду.

Пятый - Пожарная набережная: здесь по проекту появятся цветники, тротуары, освещение.