В Тверской области с начала года в ДТП пострадали 36 детей Фото: Кирилл ЧАЩИН

С начала 2021 года в Тверской области произошло 34 ДТП с детьми, в которых один ребенок погиб и 36 получили травмы.

Статистику опубликовала региональная Госавтоинспекция. Инспекторы напоминают родителям о необходимости контроля за досугом детей. Просят взрослых объяснять ребенку правила дорожного движения, значение дорожных знаков, рассказать о безопасном вождении велосипеда.

Принимая решение о приобретении мототранспорта для своего ребенка, взвесьте все «за» и «против». Не жалейте сил и времени на то, чтобы научить ребенка безопасному поведению на улицах и дорогах.