В пруду под Тверь выловили кавказского осетра

Рыбу-веслоноса поймали в пруду под Тверью Фото: ТИА

Редкий улов попался рыбакам на прудах под Тверью. На уочку один из мужчин выловил редкую рыбу-веслоноса или кавказского осетра.

Данный вид не водится в наших краях в дикой природе, а был завезент на территорию прудов для зарыбления водоемов. Это вид промысловой рыбы для искусственного выращивания, может вырастать до двух метров вдлину и весом почти 90 килограммов. Треть части тела занимает огромный нос, похожий на весло. Отсюда и название "веслонос".

Как рассказал ТИА владелец пруда Владимир Иванович, несколько лет назад учёные-ихтиологи ставили в Тверской области эксперимент - зарыбляли 19 водоёмов личинками веслоноса. И только в одном пруду рыба прижилась и стала размножаться.