В Тверской области 84 водителя остановлены за тонировку

В Тверской области проводится операция "Тонировка" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с 19 по 28 апреля проводится операция "Тонировка". Госавтоинспекция выявляет нарушителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

- За 19 апреля 2021 года на дорогах Тверской области было остановлено 84 водителя на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, 32 из них в Твери, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

В трех случаях на нарушителей были составлены административные материалы. Проверки продолжаются.