В Тверской области мужчина потратил грант не на ферму, а на свои нужды

В Тверской области мужчина взял грант не на ферму, но потратил на свои нужды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Калининский межрайонный следственный отдел по материалам областного МВД возбудил уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства. Мужчину подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года фигурант дела, желая получить деньги в рамках нацпроекта по поддержке ИП, сообщил ложные сведения. Мужчина предоставил данные, что у него в аренде есть участок земли в деревне Каблуково и трактор. Это было условием, чтобы участнику программы выделили грант из бюджета Тверской области.

Комиссия решила предоставить «фермеру» три миллиона рублей. Как выяснилось, потратил он их не на цели, прописанные в документах. Т.е. не на подсобное хозяйство. Таким образом, бюджету был нанесён ущерб в особо крупном размере.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения. Идёт расследование.