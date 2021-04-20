Россельхознадзор Тверской области усиливает меры против АЧС и птичьего гриппа

Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия Фото: архив "КП"

Управление Россельхознадзора по Тверской области совместно с Государственной инспекцией по ветеринарии принимают исчерпывающие меры по недопущению заноса и распространения вируса АЧС и птичьего гриппа на территорию региона. Усилен контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства в Верхневожье.

По информации ведомства, вирус африканской чумы свиней был выявлен в патологическом материале свиньи, павшей на территории деревни Макаровка Муромского района Владимирской области.

Генетический материал возбудителя гриппа птиц был обнаружен в птицеводческой продукции из Саратовской области, пробы были отобраны в торговых точках.

По выявленным фактам проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.