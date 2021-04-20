Жители поселка в Тверской области пожаловались на качество питьевой воды

Жители поселка пожаловались на качество питьевой воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуру обратились жители поселка Приволжский Кимрского района, которых не устроило качество питьевой воды.

В ходе проверки в деятельности МУП Кимрского района «Ресурс» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании и обслуживании артезианских скважин, расположенных в поселке.

По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в адрес директора ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений.

Постановлениями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области директору и юридическому лицу назначены административные штрафы в размере 2000 руб. и 20000 руб. соответственно.

Постановления в законную силу не вступили.