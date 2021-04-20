В Тверской области работники АТП в Селижарово не получали зарплату в срок

Задолженность перед работниками погашена в полном объеме Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Селижаровского района в ходе проверки установлено, что перед 38 работниками МУП «Селижаровское АТП» имеется задолженность по заработной плате в размере 1 104 тыс. руб.

Директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

По решению суда задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме. Директор привлечен к административной ответственности и оштрафован 11 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.