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Общество20 апреля 2021 13:32

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Сидорова отмечает 99 лет в Твери

С днем рождения ее поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Сидорва отмечает 99 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Сидорва отмечает 99 лет

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

20 апреля 99-летие отмечает участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Мария Николаевна Сидорова. С днем рождения ветерана по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мы с Вами открывали Ржевский мемориал Советскому солдату. Хочу пожелать, чтобы мы вместе еще не раз его посетили и отметили День Победы 9 мая. Благодарим Вас за труд, за службу в рядах прославленной 39-й армии Калининского фронта. Желаю Вам здоровья и всего самого хорошего, – сказал Игорь Руденя.

Во время войны Мария Николаевна служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Почета.