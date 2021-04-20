За взятку должностному лицу будут судить жителя Твери

Расследовани уголовного дела завершено Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

редварительным следствием установлено, что 4 марта 2021 года обвиняемый, находясь на служебной стоянке у здания ОМВД России по Калининскому району, рассчитывал незаконным путем вернуть свой автомобиль и передал 20 тысяч рублей представителю власти, который сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в отношении обвиняемого прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.