В Твери полиция напомнила об опасности участия в несанкционированных митингах

В Твери полиция напомнила горожанам об опасности участия в несанкционированных митингах. Фото: Виктория ЖУКОВА

Во-первых, в областном МВД напомнили гражданам об ограничениях, связанных с риском заболеть коронавирусом, во-вторых, сослались на 54-й федеральный закон, который запрещает проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов госвласти и экстренных служб.

Также сотрудники правоохранительных органов призвали тверичан не участвовать в несанкционированных акциях и не посещать места, где они будут идти. Полицейские не исключают провокаций со стороны тех, кто придёт на митинг.

Подразделения тверских полицейских будут охранять общественный порядок и не допустят агрессии со стороны митингующих. Нарушителей будут привлекать к ответственности.