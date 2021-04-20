Правительство РФ выделило деньги из резервного фонда на строительство Западного моста в Твери

Западный мост свяжет пролетарку с Заволжьем, на месте Горбатого моста будет новая транспортная развязка. Фото: Виктория ТУШКОВА, ПТО

Правительство РФ приняло решение о выделении денег на строительство Западного моста в Твери. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда на проектирование, реконструкцию и строительство дорог подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом решении было объявлено 19 апреля на совещании, которое Председатель Правительства провёл с вице-премьерами. Точная сумма, которую получит Тверская область на строительство моста, пока не озвучена.

Всего на реконструкцию и строительство дорог будет направлено 93,1 млрд рублей. Большая часть средств (около 85,5 млрд рублей) пойдёт на развитие федеральной магистральной сети и на строительство скоростной 700-километровой автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань. А 7,6 млрд рублей направят на отдельные проекты в регионах, в числе которых и строительство Западного моста в Твери.

Примерно так будет выглядеть Западный мост в Твери. Фото: ПТО

Напомним, Западный мост в областной столице начнут строить уже в 2021 году. По официальной информации, строительство должно уложиться в три года. Мост свяжет Пролетарский район и Заволжье. Он будет построен параллельно железнодорожному мосту и своими четырьмя полосами значительно разгрузит движение в центре Твери. Кольцевая транспортная развязка появится на комсомольской площади (под снос для этого пойдёт здание бывшего кафе "Пингвин"). Ещё одну большую транспортную развязку построят в районе Горбатого моста за Волгой. Для этого в Твери уже запущена процедура изъятия у собственников участков земли, которая потребуется для строительства.