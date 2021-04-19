Выставка в честь 205-летия со дня рождения автора «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте открылась в Твери

На выставке представлены книги писательницы и биографические материалы о жизни сестёр Бронте. Фото: mbstver.ru

В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась книжная выставка «Душа имеет своего глашатая», посвящённая 205-летнему юбилею писательницы Шарлотты Бронте.

На выставке представлены книги писательницы и биографические материалы о жизни сестёр Бронте.

Шарлотта Бронте - английская поэтесса и писательница-романистка. Сегодня её называют сподвижницей феминистического движения в литературе. Более всего она известна своим романом «Джейн Эйр», который неоднократно был экранизирован.

Выставка, посвящённая Шарлотте Бронте, работает в Михайловском зале Герценки (Тверской проспект, 5) до 30 апреля.