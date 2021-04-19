Про фотоловушки и наблюдение за животными расскажут жителям Твери специалисты заповедника

Фотоловушки используются для наблюдения, изучения, научного исследования фауны. Фото: Алексей ФОКИН

Фотоловушки - уникальный способ наблюдения за дикими животными в их естественных условиях. Конечно, они используются не только для наблюдения, а больше для изучения, научного исследования фауны. Но кадры иногда получаются просто отличные.

Всё об устройстве фотоловушек и дистанционном изучении диких зверей, обитающих в Тверской области, расскажет заместитель начальника отдела экопросвещения и туризма Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника Иван Власов на встрече в тверской Горьковке. Приглашаются все желающие.

Встреча состоится 21 апреля (среда) в 15:30 в актовом зале библиотеки имени Горького. Справки по телефону в Твери: 34-70-94.