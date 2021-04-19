В Тверской области еще 80 человек заразились коронавирусом 19 апреля

В Тверской области подтверждено 80 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 39 117 случаев заражения COVID-19. 80 случаев подтверждено за сутки 19 апреля.

Выздоровели 37 190 человек (+90 за последние сутки).

Изолировано 1103 больных (-19).

Умерли 824 человека (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 607 заболевших (+30 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2731 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2138 (+4),

Ржев – 2164 (+3),

Калининский район – 1615 (+4),

Торжок – 1595 (+2),

Кимры – 1551 (+1),

Бологовский район – 1018 (0).

Прививку от коронавируса сделали 98 363 жителя Тверской области, за последние сутки - 369 человек.

За весь период в регионе проведено 666 112 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 929.