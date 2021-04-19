Житель Тверской области перевозил на автомобиле крупную партию наркотиков

Наркотики мужчина перевозил на автомобиле Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району при силовой поддержке региональной ОСН «Гром» УНК УМВД России на 10 км автодороги М-10 – Конаково - Иваньково был остановлен автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 33-летнего жителя Конаково.

В салоне автомобиля полицейские нашли свёртки с веществом внутри. По месту жительства мужчины стражи порядка обнаружили две пластиковые прозрачные коробки также с веществом внутри, пять полимерных свёртков, два ноутбука, упаковочные материалы и весы.

Выяснилось, что в свертках находятся разнообразные наркотические вещества.

На фигуранта завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают, где был приобретен наркотик.